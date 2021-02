Tutto facile per il Cassino sul campo del Gladiator

Serviva una scossa in casa Gladiator per cercare di uscire da una situazione complicata, scossa che però non è arrivata ed anzi è arrivata una gara molto negativa.

Una vittoria facile facile per il Cassino , che mette ora in seria difficoltà la squadra samaritana. Già di suo la prossima gara contro il Latina era complicata, mettiamoci anche le due espulsioni ed ecco che la prossima gara sembra davvero una montagna da scalare per il Gladiator.

La scena ieri se l’è presa Lorenzo Orlando classe 2002, una doppietta che ha steso la squadra di Santa Maria.

Risultati: Nocerina-Vis Artena 1-2, Carbonia-Monterosi 2-1, Nola-Lanusei 0-0, Torres-Muravera 0-2, Florida-Savoia rinviata, Gladiator-Cassino 0-3, Giugliano-Sassari Latte dolce rinviata, Arzachena-Afragolese 2-0, Formi-Latina 1-1.