Tutto facile per la New Basket Caserta, finisce 85-66

Seconda vittoria in tre partite per la New Basket Caserta, la squadra casertana e in ottima forma e continua a stupire. Grande Serata per Mastroianni autore di 19 punti e Sabellico anche lui a quota 19. non sono bastati invece per gli ospiti i 29 punti di Ferrara. Vince anche la JuveCaserta Academy sul campo di Angri e si conferma al primo posto in classifica

Risultati: New Basket Caserta-Irpinia 85-66, Agropoli-Univerity 72-81, Rende-Trinità 80-98, Bellizzi-Benevento 53-74, Salerno-Sorriso azzurro 89-80, Angri-Juvecaserta Academy 67-77

Classifica: