Tutto pronto per la conferenza”Donna Matilde’

Il 27 aprile alle 11:30 presso l”Archivio di Stato di Caserta, si terrà la conferenza “Donna Matilde”. Aprirà la conferenza il saluto istituzionale del direttore dell’Archivio di Stato di Caserta, il dottor Carmine Venezia. La conferenza del 27 aprile a Caserta ospiterà i seguenti relatori : la dott.ssa Rossella Serao, nipote della scrittrice Matilde Serao, storico del teatro, critico teatrale, scrittrice e promotrice culturale; la presidente dell’AIMC, Associazione Italiana Maestri Cattolici, dott.ssa Esther Flocco; la Direttrice del Real Belvedere di San Leucio dott.ssa Ezia Cioffi; la vicesindaco di Roccasecca, candidata capitale della cultura italiana 2025 dott.ssa avv. Valentina Chianta; la referente Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, dott.ssa Mariagiovanna Gaglione.

Temi centrali della conferenza saranno: la sostenibilità del ruolo della donna, la parità di genere, l’ equiparazione dei diritti, le pari opportunità, la bioenergia, la formazione, l’imprenditoria femminile innovativa, la posizione delle donne nei ruoli dirigenziali e nelle posizioni apicali, nella politica, nell’informazione.

“Donna Matilde” è un format sulla sostenibilità del ruolo della donna in tutti i settori, della scienza,

dell’informazione, dello spettacolo,delle arti, della cultura, in campo energetico ecc.

“Donna Matilde”

è dedicato alla scrittrice Matilde Serao in quanto prima donna in Italia a fondare e a dirigere dei giornali. La sua letteratura

si pone sempre a favore delle donne, come pure la sua vita privata ne è conferma. Matilde Serao è stata una donna

libera, indipendente, autonoma, che ha sempre sottolineato l’importanza della formazione delle donne.

Sempre presso l’Archivio di Stato di Caserta , sarà ospitata la mostra grafica dell’artista

Yne, che interpreta e rivisita la figura della grande scrittore Matilde Serao, mettendone in luce valori e personalità.

Mediapartners dell’evento”Donna Matilde” del 27 aprile, presso l’ Archivio di Stato di Caserta, sono: Hubstrat; Dorenick; Wholesale Italia.

“Donna Matilde” è un progetto ideato, promosso è interamente organizzato

dall’associazione Earth of Art. L’associazione al fine di promuovere e divulgare informazione e cultura, si propone di

collaborare e fare rete con altre associazioni, enti, fondazioni e soggetti territoriali.

L’associazione Earth of Art ha promosso l’istituzione del Premio “Donna Matilde”, a carattere nazionale e con cadenza annuale, nato per premiare tre donne che si distinguono nel settore della tecnologia, arte, spettacolo , teatro

medicina, informazione, politica, scienza ed cultura in generale.