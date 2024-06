Tutto pronto per la quinta edizione della Residenza Artistica Sharing Art

La Residenza Artistica Sharing Art, si appresta ad aprire le porte alla sua quinta stagione, proponendo come ogni anno un cartellone degno di nota, con masterclass, appuntamenti culturali, mostre e spettacoli in programma fino alla fine di settembre.

Con la direzione artistica dell’attore e regista Luca Varone, la Residenza Artistica Sharing Art è situata nel cuore dell’Ager Pompeianus, area archeologica suburbana dell’antica città di Pompei, alle falde del Vesuvio, nei pressi della Civitas Giuliana (Via Civita 5/A).

Sharing Art 2024 è patrocinato dal Comune di Pompei, Città Metropolitana Napoli, Regione Campania ed Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

A dare il via alla quinta edizione sarà la masterclass Dialoghi tra monologhi di Sebastiano Bottari, un appuntamento ormai più che consolidato che quest’anno si svilupperà in tre appuntamenti, tutti sold out: Dall’11 al 16 giugno, dal 9 al 14 luglio e dall’1 al 6 agosto.

Il laboratorio si rivolge ad allievi attori che desiderino sostenere le audizioni per le accademie e a professionisti che vogliano cimentarsi in un nuovo pezzo da aggiungere alla propria “valigia dell’attore” per partecipare, ad esempio a concorsi (premio Hystrio, Premio Gino Cervi ecc).

Il calendario 2024 delle masterclass è davvero ricco ed organizzato con l’intento di mettere a confronto artisti provenienti da tutta Italia con una rosa di coach di alta formazione, fornendo agli artisti un’opportunità per continuare ad esprimere il proprio talento e la propria passione.

Dal 7 Giugno al 7 luglio, Sharing Art ospita la seconda edizione di Klimax Drama Lab, un corso di teatro gratuito offerto dallo Sharing Art a tutti gli studenti della città di Pompei e diretto e organizzato da Luca Varone.

Dal 27 al 29 giugno sarà la volta della prima edizione del laboratorio coreografico Klimax Dance Lab Senior, uno stage estivo intensivo di danza contemporanea per adulti dai 25 anni in su, mentre dall’1 al 6 luglio si ripeterà per il quarto anno consecutivo il Klimax Dance Lab, un appuntamento per tutti gli appassionati di danza, di livello avanzato, intermedio e principianti, che offre l’opportunità di studiare con Maestri di altissimo livello.

Dal 3 all’8 settembre torna il terzo appuntamento con Vesuvius Contact Festival, 6 giorni di Contact Improvisation, con Elisa Ghion, Thomas Mettler, Caterina Mocciola e Jurij Konjar.

La Sostenibile Leggerezza dell’essere è il titolo della masterclass in programma dal 10 al 15 settembre, diretta e coordinata dal Dott. Francesco Marino e la Dott.ssa Rita Zampi, entrambe psicologi e psicoterapeuti della Gestalt Integrata, che ci accompagneranno in un cammino volto al benessere psicologico e fisiologico per persone dai 30 anni in su, attraverso attività esperienziali di gruppo centrate sull’ascolto e sull’armonia del corpo.



Dal 21 al 28 settembre ci sarà un indimenticabile percorso di benessere con la seconda edizione Blissful Yogaretreat – Ina.

A chiudere il ciclo di masterclass 2024 della Residenza Artistica Sharing Art sarà L’arte Di Nutrirsi di Antonia Del Prete, in programma il 29 settembre. Un percorso rivolto a coloro che desiderano scoprire come fare le giuste associazioni e soprattutto mettere in pratica attraverso la cucina quelle che sono le tecniche basilari per creare piatti gustosi per un programma nutrizionale settimanale.

Anche in questa quinta edizione non mancheranno gli eventi. Quelli già annunciati sono l’Entropia Beer Fest, dal 17 al 20 luglio, e la prima edizione di Nziem Festival Musica.