Nella foto con l’attrice protagonista Antonella Di Maio del corto VOLTARE PAGINA dove abbiamo vinto il Giffoni Film Festival

Tutto pronto per le riprese del prossimo film di Enzo Morzillo

Il regista sannita oramai di adozione casertana, già vincitore di un Giffoni Film Festival, alle prese con una nuova opera cinematografica

A luglio prossimo inizieranno le riprese del nuovo film del regista sannita oramai di adozione casertana, Enzo Morzillo, già vincitore di un Giffoni Film Festival, premiato anche come miglior puntata pilota Mediaset, da regista indipendente, direttore artistico che vanta tra l’altro l’avere diretto nomi noti del cinema italiano, attori di spessore come: Mariano Rigillo, Patrizio Crispo, Lello Giulivo,tanto per citarne alcuni.

La nuova opera cinematografica sarà una pellicola brillante, leggera, e avrà come sfondo la Napoli dei giorni nostri, con le mille sfaccettature comiche e commoventi allo stesso tempo. Protagonisti saranno l’attore Gigi Attrice, che sarà affiancato da un cast d’eccezione, su tutti Tina Scatola e Aldo Leonardi.

Le riprese come ha sottolineato Morzillo, durante la nostra intervista, inizieranno a luglio e termineranno a Dicembre 2023.

Il regista ha sottolineato tra l’altro che ci sarà un passaggio molto delicato e sorprendente, sul Natale Napoletano, e per questo sarà d’obbligo attendere il mese di Dicembre, per la distribuzione.

Attendiamo altre news del progetto che siamo certi ci regalerà un poco di sana ironia, necessaria in questi giorni grami.

La pellicola sarà distribuita nel circuito nazionale cinematografico, il film è stato già invitato a partecipare a importanti festival del cinema.