Ubriachi aggrediscono le ragazze nei pressi di un noto fast food. Allontanati dal fondatore di Calatia Rosa

Caserta – Non è la prima volta che accade in questi mesi che improvvisati parcheggiatori, anche piuttosto alticci, pretendano compenso per il parcheggio nei pressi dei supermercati e del fast food di via Borsellino. Ora come allora, quando le persone, in prevalenza donne che vengono avvicinate da questi individui, si rifiutano di pagare la “tassa” vengono aggredite verbalmente. In passato uno di loro si è reso protagonista anche di un episodio di violenza poiché utilizzò una bottiglia di vetro per minacciare una donna all’uscita del supermercato.

E anche questa volta, alcune delle vittime si sono rivolte a Calatia Rosa, associazione che si occupa da anni delle vittime di violenza, per chiedere aiuto. Ieri sul posto è intervenuto proprio Clemente Di Crescenzo, fondatore dell’associazione e maestro di pugilato iscritto alla FPI boxe maddalonese, che con toni pacifici e dialogativi, ha invitato i due soggetti