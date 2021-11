Udienza con Papa Francesco. La Comunità Vincenziana incontra il Papa

Casagiove. Il 24 Novembre, in occasione dell’anno Vincenziano in corso, circa 700 pellegrini, guidati da Don Stefano Giaquinto, Parroco della Chiesa S.Michele Arcangelo di Casagiove, si recheranno a Roma per incontrare Papa Francesco, a cui porteranno in dono una Statuetta di San Vincenzo de’ Paoli, con lo stemma della città di Casagiove.

Per l’occasione sarà presente anche Padre Tomaž Mavrič, Superiore generale della Congregazione della Missione e le Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, nonché ventiquattresimo successore di San Vincenzo de’ Paoli.

Padre Tomaž è stato in città proprio lo scorso settembre.

Sono già tantissimi i Fedeli pronti a vivere questa emozionante esperienza del “Camminare Insieme”, nel rispetto delle norme anticovid, con la prerogativa fondamentale del possesso di Green Pass.

Per i Fedeli che non potranno unirsi a questo eccezionale evento, condivideremo i momenti più emozionanti dell’incontro con Papa Francesco, raccontando le sensazioni di una delle giornate più intense da vivere nel corso della vita, nell’aggiornamento post udienza.