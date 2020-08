Ufficializzata la lista di Movimento Strada Nuova, Antonio Megaro e Peppe Stellato. “Abbiamo svolto un lavoro certosino, pronti per arrivare prima su tutti”

Megaro : Puntiamo a superare i 1948 voti voti della passata elezione.

Registrata ufficialmente la lista di Movimento Strada Nuova del presidente Giuseppe Stellato.

Volti noti, nomi conosciuti, si spazia dalla giovanissima Dalila Feola, all’espertissimo capolista Antonio Megaro (vera anima della lista stessa), poi la giornalista Lucia Grimaldi, l’imprenditore Benedetto Pisani del noto albergo di famiglia, Giordano Lauri presidente provinciale per Caserta di Federcasa e poi i consiglieri uscenti: l’avvocato Eligia Santucci , l’architetto Nicola D’Andrea, e Antonio Terracciano.

Una squadra composta da 16 candidati, 8 uomini e 8 donne, inserite non per le forzate “quote rosa” ma soprattutto per la qualità delle candidate stesse, a detta di Stellato.

Il Movimento Strada Nuova stavolta concorre come lista concentrata attorno al sindaco uscente Vito Marotta. “Una scelta dovuta, abbiamo lavorato per 5 anni gomito a gomito con Marotta, c’è stata intesa e sintonia, abbiamo ritenuto giusto mantenere questa sinergia anche per questa tornata elettorale. Abbiamo svolto un lavoro certosino, pronti per arrivare prima su tutti”, ha dichiarato il vicesindaco uscente, soddisfatto della composizione dei suoi eletti, poi rincarando la dose “Questa è la risposta a chi pensava che il Movimento Strada Nuova era scomparso .”