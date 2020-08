Ufficio Anagrafe Caserta. Prenoti per evitare gli assembramenti ma poi ti ritrovi in fila e ammassato agli altri

CASERTA. Dell’ufficio anagrafe del Comune di Caserta abbiamo scritto e riscritto tante volte ma niente sembra cambiare. Le nuove norme anti-covid stanno evidenziando ancora di più’ la disorganizzazione e, in molti casi, l’incompetenza e la maleducazione di chi dovrebbe essere nient’altro che un impiegato al servizio dei cittadini.

Provate per esempio a prenotare online un semplice rinnovo della carta d’ identità , l’ appuntamento ,se siete fortunati, vi sarà dato come minimo a 30 giorni dalla richiesta , in alcuni casi addirittura i giorni diventano 60. Considerando il fatto che di questi periodi è meglio per tutti evitare assembramenti ,sui tempi ,che onestamente ci sembrano anomali ,potremmo anche sorvolare a patto però’ che qualcuno spieghi agli addetti ai lavori della Casa Comunale di Falciano che la prenotazione serve soprattutto ad evitare le lunghe e pericolose file all’esterno e all’ interno del Comune.

Ora ,per chi non avesse capito, cercheremo di essere piu’ chiari, lasciando ai lettori le ” tristi” considerazioni finali.

Un cittadino che deve recarsi al Comune di Caserta per effettuare una semplice operazione all’ anagrafe, si prenota online così’ come previsto dalle norme anti- assembramento. L’ appuntamento gli viene concesso ,nella migliore delle ipotesi ,dopo un mese dalla richiesta e quando finalmente arriva il giorno e l’ora esatta della giornata concordata , il malcapitato si ritrova catapultato inaspettatamente in interminabili file di persone, tutte ammassate , senza numeri e senza la presenza di un addetto a smistare la fila.

Insomma si prenota per evitare le file e gli assembramenti, ma poi ti costringono a fare la fila e quindi assembramento per pagare i diritti al comune e magari consegnare le foto per la carta d’identità ad uno sportello.