Ugl Caserta. I segretari cittadini: “Più dpi, saturimetri e spazi per gli autistici”

CASERTA – A seguito di una proficua riunione svoltasi nel pomeriggio di martedì, 7 aprile 2020, con il determinante ausilio dei mezzi telematici, tra il Segretario Provinciale della Ugl Caserta Ferdinando PALUMBO ed i responsabili zonali della provincia, sono state individuate alcune sofferenze nella gestione dell’emergenza Covid19 che saranno portate all’attenzione di alcuni degli enti locali presidiati dal sindacato.

Nel solco della piena collaborazione saranno dunque richiesti saturometri per i degenti in assistenza domiciliare, DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) per i lavoratori dei servizi essenziali, spazi pubblici da destinare ai pazienti con tratto autistico e l’approfondimento delle ordinanze per valutare eventuali migliorie.

Alla riunione hanno partecipato Marianna Grande(Sparanise), Anna Ferrari (San Nicola la Strada), Giuseppe Espugnato (Maddaloni), Pasquale Brancaccio (Sant’Arpino), Luca Tortora(Marcianise), Giuseppe Argenziano (Recale) ed il Dott. Luciano Gentile.