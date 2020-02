UGL: Petillo e Grande ancora assieme contro le molestie. Sabato in piazza a Caserta da Ugl Caserta

CASERTA – Sabato 22 Febbraio 2020 la Ugl Caserta allestirà nella centralissima Via Mazzini un gazebo informativo, dal quale, fra le ore 09:00 e le ore 14:00 verrà sensibilizzata la popolazione della provincia sulla necessità di recepire la convenzione ILO sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro.

L’iniziativa, lanciata dalla segreteria generale del sindacato di Via delle Botteghe Oscure, sarà portata in piazza dal segretario provinciale della unione territoriale del lavoro Ferdinando Palumbo, dai dirigenti e soprattutto dalle dirigenti sindacali di terra di lavoro che illustreranno il materiale informativo in loro possesso.

“Da tempo abbiamo messo in cima alle nostre priorità la battaglia senza quartiere alle molestie ed alla violenza” ha dichiarato la vicesegretaria Utl Marianna Grande “Sabato ribadiremo la necessità di avere strumenti normativi efficaci ed in grado di raggiungere i lavoratori di tutte le categorie contrattuali. Ci sono settori e modalità lavorative che espongono a maggiori rischi, meritano un monitoraggio costante, è giunta l’ora che vengano messe in sicurezza le persona che decidono di querelare”.

All’iniziativa parteciperà la Segretaria Confederale Ornella Petillo, responsabile dell’Ufficio Welfare, pari Opportunità e Terzo settore estenditrice della petizione on line.