Ultimn’ora.Positivo al covid. I genitori lo portano a scuola.

Un comportamento di grave irresponsabilità quello di una famiglia di Maddaloni che, nonostante tutti contagiati, hanno fato frequentare la scuola al figlio in seconda elementare regolarmente.

Questa la notizia giuntaci in mattinata: sembrerebbe che i genitori sapessero già del contagio. Se è vero tale comportamento è perseguibile per legge.

L’episodio è accaduto in una scuola di Maddaloni, dove, come in molti altri comuni, erano riprese le attività in presenza per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia e delle classi prime e seconde della primaria.

Ora la scuola dovrò attivare il protocollo previsto per legge ed effettuare la sanificazione. Un passo avanti, due indietro. In attesa che tutto finisca.