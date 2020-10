Caserta. In questo ore a San Clemente è in corso da parte delle forze dell’ ordine una vera e propria caccia all’ uomo . Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che alcuni malviventi abbiano fatto irruzione in una villa privata tentando di rapinare le persone che in quel momento si trovavano in casa.

Sempre secondo le notizie in nostro possesso sembra che la Polizia sia riuscita a bloccare due componenti della banda . Procedono intanto le ricerche per acciuffare gli altri rapinatori.