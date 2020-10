Ultim’ ora. Ubriaco distrugge auto in Piazza Pitesti

Caserta. Panico in Piazza Pitesti . Un uomo sotto effetto di alcol ha iniziato a colpire ripetutamente un’ automobile parcheggiata in via De Franciscis. Secondo le prime informazioni l’ auto sembra essere di proprietà del titolare del supermercato Pellicano.

Sul posto in questo momento sono giunti , La Polizia di Stato e la Polizia Municipale che stanno cercando di fermare l’ uomo in chiaro stato di ebbrezza. Non si conoscono le ragioni del folle gesto che ha provocato all’ automobile incenti danni.