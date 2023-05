Ultima gara stagionale per la Ble Decò Juvecaserta che ospita domani sera, mercoledì, al palaPiccolo il quintetto della Teramo a spicchi 2k20 nella decisiva gara5 del turno unico di ammissione al campionato nazionale di serie B 2023/24.

Una partita sulla quale, come sostiene coach Luise, «non c’è molto di tecnico o tattico da dire. È una gara5 e come tale è da dentro o fuori. Se vogliamo dare risalto e rispettare il lavoro fatto durante tutto l’anno, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo dentro per vincere questa partita. Sarà una sfida dove la voglia di vincere farà la differenza, non c’è un domani, non esistono problemi fisici o stanchezza mentale, bisogna essere sul pezzo per quaranta minuti, non avere rimpianti ed uscire dal campo avendo dato il massimo. Solo allora guarderemo il tabellone e vedremo se il nostro 100% sarà stato sufficiente. È una partita – conclude il tecnico casertano – che giocheremo per noi stessi, per il club, per la proprietà e anche per Caserta che, come tifo, merita la promozione nella nuova B nazionale».

Per questa ultima sfida il club bianconero ha deciso di praticare un prezzo unico popolare per tutti gli ordini di posto e di devolvere l’intero incasso in beneficenza a favore delle popolazioni colpite dalla recente alluvione che ha devastato l’Emilia-Romagna.

La palla a due della partita di domani sarà alzata alle 20,30 dalla coppia arbitrale composta da Antonio Giuseppe Giordano di Gela (CL) e Antonio Giunta di Ragusa. Al tavolo degli ufficiali di gara il segnapunti Fiorentino Napolitano di Benevento, la cronometrista Maria Iandolo di Avellino e l’addetta ai 24 secondi Valentina Romano di Salerno.