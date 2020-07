ULTIMA ORA – Prende fuoco il balcone al 2° piano del Parco SCCAC. Pronto e tempestivo l’intervento dei V.V.F. di Marcianise

SAN NICOLA LA STRADA – Ore 13:30 circa di oggi, martedì 14 luglio 2020. I condomini residente nel Parco SCCAC sito sul Viale Carlo III^, dove si trova il Bar “La Reggia”, sono a pranzo quando qualcuno sente un odore acre di bruciato.

La curiosità di vedere chi sta bruciando cosa e dove è forte ma affacciandosi dal proprio balcone ciò che vedono è molto peggiore di quanto si poteva pensare. Al secondo piano della Scala “B” stanno bruciando le panchine e la rete di plastica appoggiata vicino alla ringhiera. È subito scattato l’allarme al centralino dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

Nel contempo scatta anche la gara di solidarietà per chiamare tutti i vicini di casa per farli scendere e metterli in salvo. Nel giro di pochissimi minuti la sirena di un’autobotte e di una camionetta della sede distaccata di Marcianise del V.V.F. giunge sul posto. Con grande velocità viene subito messa in moto la pompa dell’acqua, mentre altri vigili si attrezzano per mettere insieme due scale per poter entrare sul balcone.

Il loro utilizzo però non è necessario perché, nel frattempo, sono rientrati i residenti e l’incendio, che poteva attecchire anche all’interno ed alla caldaia che si trovava proprio fuori il balcone, è stato spento. Quella che poteva rappresentare un fatto ben più grave, fortunatamente, si è risolto solo con un grande spavento per i residenti e qualche danno per l’inquilino dell’appartamento.