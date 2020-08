Caserta– Incidente pochi minuti fa tra il casello di Caserta nord e Caserta sud. Un tir è andato a finire contro un guardrail, ed è finito in mezzo alla carreggiata, bloccando la circolazione e creando enormi disagi. Adesso sul posto c’è la polizia per i rilievi del caso. Per il momento ci sono ben 5 km di coda.