ULTIMA ORA – Sprofonda il terreno in Via SS. Cosma e Damiano. Si teme per la scomparsa forse di due auto

SAN NICOLA LA STRADA – Alle ore 17:00 di mercoledì, 18 marzo 2020, un forte rumore ha fatto sussultare i residenti di Via SS. Cosma e Damiano che, improvvisamente, hanno visto aprirsi sotto i loro occhi una ampia voragine nella zona adibita a parcheggio a poca distanza dal Centro Commerciale “Leonardo” che ha al suo interno anche il supermercato “DOK”.

Sono immediatamente giunti i Vigili Urbani, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i Carabinieri. Alcuni residenti hanno incominciato a raccontare di aver visto un’auto in bilico sulla voragine mentre un’altra sarebbe al di sotto di questa. Sembra, comunque, che non ci siano vittime.

Non si conosce l’origine della voragine in quanto non si è sentito un boato dovuto ad una fuga di gas, per cui l’ipotesi di probabile potrebbe essere quella di uno smottamento sotterraneo dovuto, forse, ad una condotta idrica rotta che avrebbe provocato la voragine. Se ne saprà di più nelle prossime ore.