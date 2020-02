ULTIMISSIMA. Elezioni 2020. Francesco Basile nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia

SAN NICOLA LA STRADA – Abbiamo ricevuto pochi minuti dopo le ore 20:00 il comunicato stampa inviatoci da Giovanni MAGLIOCCA e dal Senatore On. Carlo SARRO che annuncia la sostituzione dell’attuale Coordinatore cittadino di Forza Italia, Mattia TRIPALDELLA, con il dottor Francesco BASILE.

Ecco, di seguito il testo del comunicato: “Il Coordinamento di Forza Italia Provincia di Caserta, nelle persone del Presidente della Provincia e Coordinatore provinciale di Forza Italia Giorgio Magliocca e del Presidente provinciale di Forza Italia On. Carlo Sarro, ha nominato il nuovo Coordinatore Cittadino del Comune di San Nicola la Strada individuandolo nella persona del Dr. Francesco Basile. Al Dr. Basile il gravoso incarico di ricostruire il gruppo di Forza Italia e preparare l’importante sfida elettorale delle elezioni comunali del prossimo mese di maggio.

“Ringrazio il coordinamento provinciale. Ringrazio Giorgio Magliocca e soprattutto l’On. Carlo Sarro, con cui da tempo intercorre un proficuo rapporto collaborativo, sfociato nei due eventi promossi dallo stesso On. Sarro e organizzati dal coordinamento provinciale di Forza Italia e che in primis ha creduto nella mia persona. Il ruolo centrale di Forza Italia deve necessariamente essere fondamentale nella costruzione del centrodestra.

Da oggi siamo già attivi nella ricerca e nell’apertura di un punto di aggregazione e di riferimento per tutti i cittadini che fanno riferimento a Forza Italia per avere la possibilità di un confronto e di proposte che necessariamente devono essere ascoltate e trasformate in azione politica. Nei prossimi giorni sarà organizzato il primo di tanti gazebo che serviranno per riportare il gruppo di Forza Italia laddove gli compete, cioè al centro dell’azione politica sannicolese.

Ci adopereremo per ascoltare quante più persone possibile e ci faremo carico delle loro istanze. L’inerzia e la cattiva gestione amministrativa dell’attuale amministrazione di sinistra è sotto gli occhi di tutti. Forza Italia ora c’è, ed è pronta per la costruzione del centrodestra sannicolese” – ha affermato il Dr. Francesco Basile, che ha poi concluso – “la nostra squadra sarà composta da donne e uomini del territorio, che lo conoscono, lo frequentano, lo rappresentano e soprattutto lo amano. Sentiamo una grande responsabilità, che è anche una grande occasione di rinnovamento nel segno della coerenza. Vogliamo dare a San Nicola la Strada la vera possibilità di cambiamento che merita”.

Ricordiamo che Mattia Tripaldella venne nominato Coordinatore cittadino di FI dal Coordinatore provinciale di Forza Italia Giorgio Magliocca appena lo scorso 14 settembre 2019. La sua nomina non ha fatto scoppiare la “scintilla” nei tanti simpatizzanti ed elettori del partito di Berlusconi se consideriamo che dalla sua nomina ad oggi (sono trascorsi ben 5 mesi) Mattia Tripaldella non ha inviato alcun comunicato stampa con il quale, anche se per sommi capi, facesse conoscere il suo pensiero politico sulla gestione del partito azzurro a San Nicola.

Non solo, ma i 668 cittadini sannicolesi che alle passate elezioni europee hanno votato Forza Italia, facendole conquistare l’8,46% dei voti, non conoscono neppure dove possono riunirsi. Mattia Tripaldella, e per esso Forza Italia, non ha ancora una sede, quindi i 668 sannicolesi che hanno votato FI non sanno dove riunirsi, vedersi, discutere le iniziative politiche da intraprendere contro l’attuale amministrazione comunale retta dal Partito Democratico, sapendo benissimo quanto aveva pubblicamente affermato lo scorso mese di ottobre a proposito di una sua presunta crisi all’interno della coalizione che sostiene il Sindaco Vito Marotta e, quindi, il Partito Democratico che lo stesso ha sostenuto sin dal suo insediamento nel maggio 2015: “La notizia che ho appena letto è totalmente falsa” – aveva affermato Mattia Tripaldella che nel prosieguo aggiunse – “il nostro rapporto (Partito Democratico-Forza Italia, ndr.) è una precisa posizione politica ed è ben saldo”.

Non poteva essere più chiaro di così l’esponente forzista e ciò andava contro quanto ancora oggi afferma pubblicamente Silvio Berlusconi, che, ad ogni suo intervento ha sempre detto: “Chi aiuta il governo è fuori”, alludendo che qualsiasi Parlamentare di Forza Italia si fosse fatto convincere a votare il governo giallorosso (M5S-PD) era automaticamente fuori da Forza Italia. “Forza Italia” – aggiunse – “è nata per combattere la sinistra”. Questa sua affermazione non era rivolta solo al livello Nazionale di FI ma a tutti i livelli politici: REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI, ED ENTI AD ESSI ADERENTI.