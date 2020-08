Ultimissime Covid-19 : riscontrato un caso a Caserta città’

Caserta. Un caso di positività’ al Coronavirus e’ stato riscontrato in città’. A comunicarlo e’ stato direttamente il Sindaco Carlo Marino in rete tramite un posto che riportiamo integralmente

“Nella giornata di oggi mi è stato comunicato un caso positivo di un residente a Caserta,abbiamo attivato tutte le procedure, e’ seguito dall’ Asl e già anche chi ha avuto contatti con lui e’ stato messo in quarantena vigilata. Stiamo già attivando tutte le procedure previste con i DPCM e le ordinanze regionali.

Inoltre, abbiamo altri due casi di persone che non sono residenti a Caserta ma in comuni della nostra Provincia ma che hanno avuto contatti con persone residenti a Caserta che sono già state poste in quarantena . Siamo in contatto continuo con La direzione e il dipartimento di Prevenzione dell’Asl CE e con il sig. Prefetto.

Non dimentichiamo che il Covid e’ ancora presente , non dobbiamo essere superficiali , dobbiamo rispettare le regole di distanziamento, igienico-sanitarie e mascherina nei luoghi chiusi o affollati. Salviamo noi tutti e non molliamo.”.