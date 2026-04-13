Ultim’ora A1: furgone in fiamme all’alba tra Acerra e Caserta Sud

CASERTA – Inizio di giornata critico per la viabilità sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Intorno alle 6:45 di questa mattina, un furgone è stato avvolto da alte fiamme nel tratto compreso tra lo svincolo Acerra-Afragola e il casello di Caserta Sud, in direzione Roma.

La dinamica e i soccorsi

Secondo le prime testimonianze, il rogo è divampato improvvisamente, sprigionando fiamme molto alte e visibili a grande distanza.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente e sono tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Nonostante l’intensità dell’incendio, il traffico sta nuovamente scorrendo seppur lentamente.

Allerta congestionamento

L’orario mattutino ha finora evitato il blocco totale della carreggiata, ma la situazione è destinata a peggiorare con l’aumento del traffico dell’ora di punta.

Il restringimento della carreggiata, necessario per le operazioni di soccorso e la successiva bonifica dell’asfalto, potrebbe causare rallentamenti e code significative nelle prossime ore.

Consigli per i viaggiatori

Direzione Roma (Nord)

Possibili code tra il km 745 e il km 738. Si consiglia, se possibile, l’utilizzo di percorsi alternativi come la SS7 bis (Nola–Villa Literno).

Direzione Napoli (Sud)

Prestare attenzione ai rallentamenti dovuti al fumo intenso sulla carreggiata opposta e alla riduzione della velocità dei veicoli.

Sicurezza

Si raccomanda di mantenere i finestrini chiusi per evitare l’inalazione di fumi tossici.