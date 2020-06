Ultim’ora. Aggiornamenti sul presunto focolaio a Mondragone

Il sindaco Pacifico ha appena diramato un comunicato, che vi riportiamo in calce, che chiarisce la situazione sui casi di covid riscontrati in giornata nella comunità bulgara di Mondragone, residente negli stabili noti come palazzi Cirio, uno dei quali era stato appunto, isolato. Un uomo bulgaro, già ricoverato all’ospedale di Sessa Aurunca, essendo risultato positivo al Coronavirus, é stato trasferito intorno alle ore 13.00 all’ospedale covid di Maddaloni, dove si trova al momento ricoverato.

Una donna bulgara, non collegata a questo uomo, ieri ha partorito ed è risultata essere positiva, insieme al neonato, al covid. Completamente asintomatica si trova ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli in via precauzionale. In data odierna, il sindaco Pacifico, medico dell’ASL, ha prontamente isolato il palazzo interessato e attivato tutti i protocolli. Ben 70 tamponi oro- faringei sono stati effettuati, tutti con esito negativo. La sicurezza dell’intera comunità e di tutti i cittadini è stata prioritaria ed è stata garantita con i giusti percorsi, senza allarmismi, ma con efficienza e tempismo. Nessun focolaio in atto, nessun pericolo per Mondragone e per tutti coloro che vi accederanno con l’inizio della stagione balneare.

La comunicazione ufficiale del sindaco: Comunicato del 21 giugno 2020