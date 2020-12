Ultim’ora auto investe moto in via Ruggiero

Caserta. Pochi minuti fa si e’ sfiorata la tra tragedia un via E. Ruggiero: una moto e’ stata letteralmente travolta da un’ auto proveniente da via Collecini.

Seconda la prima ricostruzione dei fatti la moto , guidata da un ragazzo, stava percorrendo via Ruggiero quando l’automobile alla cui guida vi era una donna , non si sarebbe fermata allo stop di via Collecini.

Il giovane e’ stato trasportato in ospedale , sul posto ben tre pattuglie della polizia Municipale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti.