Ultim’ora.Domani regolare la raccolta dei rifiuti. Sciopero rinviato ad aprile

Maddaloni. Sciopero rinviato ma non annullato. la decisione arriva in giornata a seguito di un incontro tenutosi ieri tra i rappresentanti sindacali e la Buttol. Ancora una volta la Buttol si impegna a mantenere tutta una serie di impegni con i dipendenti. Finora promesse da marinaio. Vedremo cosa accadrà in questi giorni.

Altrimenti la protesta è già annunciata. La nuova data stabilità è il 17 aprile.

Domani quindi l’indifferenziata, come previsto da calendario, sarà raccolta regolarmente in città.