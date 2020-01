ULTIM’ORA – Maddaloni: Lavoratori Ferservice occupano la sede stradale

MADDALONI – Dalle ore 7:00 del mattino di mercoledì, 29 gennaio 2020, alla scalo dell’Interporto di Marcianise i dipendenti della Ferservice occupano la strada perché la ditta li licenzierà venerdì 31 gennaio 2020.



I sindacati confederali hanno più volte segnalato in una nota firmata dai segretari Fiom, Filt e Cgil Caserta Francesco PERCUOCO, Angelo LUSTRO e Matteo COPPOLA una “ulteriore crisi di lavoro stavolta nello scalo merci di Maddaloni Marcianise creato all’interno dell’Interporto” che “licenzia alcuni dei pochi lavoratori rimasti a gestire il presidio di manutenzione Locomotive del Committente Mercitalia Rail del Gruppo Ferrovie dello Stato” con una richiesta urgente di incontro all’azienda, prefetto e Regione per il personale Ferservice in stato di agitazione.



“Il 31 gennaio 2020 scade la proroga del Contratto della Società Ferservice con Mercitalia Rail” – hanno scritto nella nota – “Alla scadenza si ripropone purtroppo il dramma della continuità dei livelli occupazionali dei lavoratori, attualmente in forza alla Ferservice e operanti presso lo Scalo. Un dramma sociale che rischia di sfociare in azioni di protesta e di lotta spontanee e incontrollate”.