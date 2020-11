Ultim’ora. Positivo al covid si sente male in casa.

In città oggi i positivi hanno superato i 600. Molti per fortuna sono asintomatici o non hanno grosse difficoltà e possono essere curati a domicilio. Ma anche in questi casi non bisogna mai abbassare la guardia. Perché il covid ha delle evoluzioni imprevedibili.

Questo pare sia accaduto pochi minuti fa ad una persona di circa 40 anni, apparentemente in buono stato di salute, che era già da diversi giorni in isolamento perchè positivo al covid. La sua situazione è improvvisamente peggiorata tanto da richiedere l’intervento dei sanitari del 118 che si sono recati sul osto per accertarsi delle condizioni di salute del paziente e valutare un eventuale ricovero. Non bisogna abbassare la guardia e continuare a rispettare le regole in modo rigido per evitare il contagio.

Contrarre il virus può riservare gli esiti più diversi. Anche tra persone giovani. la prova è la scomparsa pochi giorni fa di un nostro concittadino appena cinquantenne.