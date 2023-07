Un’ Estate da Re/Giovedì 13 luglio al via l’ottava edizione della rassegna con lo spettacolo “Vanvitelli all’opera”

Caserta. Con lo spettacolo “Vanvitelli all’opera” in live streaming – start alle ore 21 – dalla Cappella Palatina prenderà il via, a breve, “Un’Estate da Re”, edizione 2023.

Da un’idea di Tiziana Maffei e Eugenio Ottieri, l’evento – nello stile delle famose “interviste impossibili” radiofoniche – darà vita ad un incontro surreale tra Luigi Vanvitelli e Franco Zeffirelli, rispettivamente, nel 250° anniversario della morte e nel Centenario della nascita.

L’obiettivo è quello di offrire al pubblico, in una dimensione teatrale, il ritratto di un architetto geniale e visionario quale fu Vanvitelli.

Un inedito racconto per voci e orchestra aprirà, dunque, tra aneddoti e notizie su un periodo storico rigoglioso, l’ottava edizione della rassegna, divenuta un appuntamento estivo da non perdere alla Reggia di Caserta per tutti gli appassionati della grande musica.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania, organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo; in occasione dell’apertura di Un’Estate da Re, l’Istituto museale accoglierà i suoi visitatori con orario prolungato.

Giovedì, 13 luglio, gli Appartamenti reali della Reggia di Caserta saranno aperti fino alle 23.15, con ultimo ingresso alle 22.15.

Il pubblico potrà scoprire, al crepuscolo, il primo piano del Palazzo reale, attraversando gli ambienti di Corte degli Appartamenti reali.

Aperte le Sale Vanvitelli, nelle retrostanze della Sala delle Guardie del Corpo, per conoscere l’esposizione che celebra l’eredità, materiale e immateriale, del Maestro quale genio del Settecento italiano ed europeo.

Il percorso proseguirà nell’ala dell’Ottocento, di recente restaurata, con la Sala del Consiglio, le retrostanze dell’800, la Sala delle culle, l’anticamera e la Cappellina di Pio IX, la Camera da letto e le anticamere di Gioacchino Murat, la Camera da letto e le anticamere di Francesco II.

La passeggiata serale si concluderà percorrendo prima gli ambienti a uso più intimo dei regnanti, poi la Biblioteca Palatina e la Sala del Presepe.

L’itinerario consentirà di apprezzare, inoltre, le opere della collezione Terrae Motus.

Il numero dei biglietti è contingentato per fasce orarie. I ticket, al costo di 4 euro a partire dalle ore 17, sono in vendita su TicketOne (con 1 euro di maggiorazione per prevendita) e in biglietteria fino ad esaurimento disponibilità.