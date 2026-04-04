Un gol di Casarotto fa volare i falchetti

E’ una vigilia di Pasqua dolce per i colori rossoblù: la Casertana vince a Cava de’ Tirreni e continua la sua corsa per accaparrarsi il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff. Il Cosenza terzo è riuscito a conquistare i tre punti ed è a +1 sui falchetti, mentre la Salernitana sarà impegnata a Pasquetta contro la capolista Benevento e, quindi, difficilmente riuscirà ad appaiare di nuovo i calabresi al terzo posto. Per la Casertana, resta una partita giocata bene ad intermittenza: primo tempo sottotono, secondo molto meglio. Anche stavolta Coppitelli ha saputo bilanciare difesa ed attacco, senza fare né catenaccio né buttarsi in avanti alla sprovvista. Il resto lo ha fatto la squadra, che ha alternato raziocinio e coraggio.

Le squadre adottano entrambe un 3-5-2, che, almeno nel primo tempo, rende la partita equilibrata e poco ariosa. Partenza migliore per la Cavese, più aggressiva, mentre la Casertana regge ai primi attacchi dei salernitani. Primo squillo al 9’, con Awua da lontano: facile parata di De Lucia. Poco dopo, occasionissima della Cavese con il traversone rasoterra di Fusco per Minaj, che in scivolata riesce a mandarla nello specchio della porta, ma trovando la grande risposta di De Lucia. La Casertana è troppo remissiva, pervenendo al tiro solo con un colpo di testa di Bacchetti forte ma centrale (assist di Pezzella), per cui Boffelli para senza difficoltà (24’). Al 33’ cross di Diarrasouba dalla destra per Visconti, il cui tiro trova la deviazione in angolo di Martino. Al 34’ gran tiro a volo di Orlando, forte ma di poco fuori. Al 2’ di recupero il corner di Visconti sul secondo palo non trova una degna deviazione in rete di Orlando. La ripresa è tutt’altra storia. La Casertana gioca i primi minuti splendidamente, forse anche per il cambio di modulo di Coppitelli, che, inserendo Bentivegna, passa al 3-4-1-2. Al 50’, infatti, su punizione di Pezzella, un bel colpo di testa del neo entrato Viscardi è corretto in rete da Casarotto per il vantaggio rossoblù. La Casertana sembra nel suo periodo migliore e si susseguono grandi giocate e nitide occasioni da rete. Come al 55’, quando Pezzella pennella per la testa di Butic, che imprime poca potenza alla palla per cui Boffelli para facile. Al 63’ Fusco suggerisce per Nunziata, il cui tiro è parato in due tempi da De Lucia. Al 66’ anche Prosperi, tecnico della Cavese, inserisce un’altra punta e passa al 3-4-1-2. Per contro, Coppitelli torna al 3-5-2, mettendo Proia per Butic. Sembra ora una partita a scacchi. Al 75’ Fella tira, viene rimpallato e favorisce l’altra conclusione di Orlando, che è parata a terra da De Lucia. All’ 87’ punizione forte e rasoterra di Gudjohnsen che va direttamente fuori. La Cavese ci prova in tutti i modi, ma l’ordinata difesa della Casertana sembra sbarrargli decisamente la strada. Resta, al 98’ e su assist di Luciani, un tentativo di rovesciata di Ubaldi che va fuori bersaglio. È dunque festa Casertana, una nuova festa che dà ulteriore morale e sicurezza ad una squadra che sta superando le più rosee aspettative di inizio stagione. È certo, però, che per tirare tutti i bilanci e dare giudizi definitivi bisognerà aspettare i fatidici playoff. Sarà gloria? Sarà trionfo? Sarà vittoria? Difficile dirlo, ma una cosa è certa: comunque vada sarà successo.

(Foto di Ciro Santangelo)