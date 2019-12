Un successo il Concerto di Natale del CFM (Centro di Formazione Musicale) di San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – Si è svolto, venerdì 20 dicembre 2019, con inizio alle ore 19:00, l’atteso Concerto di Natale del CFM (Centro di Formazione Musicale) presso la sala “Pirandello” della Civica Accademia “Arturo Toscanini”, sita in Via Giovanni Leone nr. 8. L’evento musicale e canoro rientra nell’ambito delle manifestazioni Natalizie 2019 che ha organizzato l’Amministrazione comunale di San Nicola la Strada, in collaborazione con la Civica Accademia Musicale “A. Toscanini”.



A presenziare alla manifestazione c’era il Sindaco Vito MAROTTA e l’Assessore alla Cultura Maria NATALE, nonché il direttore del CFM M° Bruno PERSICO. Si sono magistralmente esibiti sia solisti che gruppi vocali e strumentali, compresi i Maestri che seguono i corsi dei giovani iscritti al CFM. Sono stati eseguiti brani del repertorio Blues, Jazz, Funky e Pop come Lingus degli Snarky Puppy in o una Cover di “My Heart Will Go One” interpretata una giovanissima ma già talentuosa allieva di canto.



Altri giovani solisti allievi della Civica Accademia hanno eseguito brani dal repertorio classico dando un saggio dei risultati ottenuti in questi primi mesi di attività. Non sono mancati brani originali composti sia dai docenti che dagli allievi e naturalmente, come di consueto, i brani Natalizi eseguiti dall’ensemble vocale del CFM.



In totale quindi si sono esibiti una cinquantina di musicisti tra allievi e docenti che hanno concluso la serata con un brindisi augurale per il Natale e le prossime attività previste per l’anno nuovo. Il Centro di Formazione Musicale venne presentata alla stampa ed alla Città lo scorso 9 settembre 2019 presso la sede dell’Accademia in Via Giovanni Leone. In quell’occasione vennero presentati i diversi corsi musicali organizzati dalla Civica Accademia Musicale “Arturo Toscanini”, unitamente al Presidente dell’Associazione “Centro di Formazione Musicale” M° Bruno Persico che ha recentemente vinto il bando di gara per la gestione della medesima.



Tale iniziativa faceva seguito alla delibera di Giunta Comunale nr. 90 del 6 agosto 2019 con la quale venne approvata la proposta progettuale presentata dal CFM, Centro di Formazione Musicale, convenzionato con il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno. Il CFM, associazione culturale senza scopo di lucro, si è costituita a Napoli il 14 giugno 2000, nei suoi 19 anni di attività ha modulato e perfezionato 4 corsi di musica distinti in: 1) corso avviamento; 2) corso amatoriale; 3) corso accademico; 4) corso professionale e di specializzazione. Il costo medio per la frequenza ai corsi, motivato da parametri e nelle modalità esposte in seguito, è di 80 euro mensili con una quota di 30 euro.



I residenti di San Nicola la Strada NON PAGANO la quota di iscrizione di 30 euro. Sono previste borse di studio per i successivi anni accademici per gli allievi meritevoli a giudizio concordato tra il CFM ed il Comune di San Nicola la Strada e saggi di fine anno per tutti gli allievi. Il CFM promuoverà attività di musica d’insieme sia con gli allievi dell’Accademia sia con studenti delle scuole ad indirizzo musicale, accademie, conservatori o singoli individui che abbiano una formazione musicale di base senza limiti di età previo test di ammissione. Il primo intervento per la formazione degli organici sarà la diffusione di un bando pubblico.