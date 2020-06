PIEDIMONTE MATESE – Ieri un uomo, aggredisce il fidanzato della sua ex compagna. Il tutto è avvenuto a Piedimonte Matese, nei pressi di via Aldo Moro. L’uomo, a seguito di un forte conflitto verbale, aggredisce con rabbia e violenza il fidanzato della sua ex compagna. La lite è iniziata prima con degli spintoni per poi trasformarsi in una violenta zuffa. L’uomo aggredito ha riportato una contusione ed è stato trasportato in ospedale.