Una Laurea Magistrale per “prendersi cura del presente”: Scienze Filosofiche a Verona

Verona ha come obiettivo precipuo quello di offrire alle/agli studenti una preparazione avanzata nel campo delle discipline umanistico-filosofiche attraverso un’offerta formativa che si snoda attraverso tutte le diverse aree di apprendimento e riesce a costruire un percorso in grado di soddisfare tanto i profiliprofessionali più originali e innovativi (che vedranno le proprie esigenze soddisfatte in primis dagli insegnamenti incentrati su tematiche forti e attuali quali la “cura” – di sé e dell’altro-da-sé, insenso psicoanalitico, fenomenologico ed etico – e gli “studi di genere”, estremamente utili per sciogliere alcuni tra i principali nodi problematici della contemporaneità), quanto quelli più tradizionali (come coloro che puntano allo sbocco nel mondo dell’insegnamento e troveranno negli insegnamenti di “Didattica della filosofia” e “Filosofia dell’educazione” due tappe significative del biennio magistrale).

L’acquisizione delle soft skills (competenze critico-ermeneutiche e logico-argomentative), fondamentali per affrontare la complessità del mondo, avviene mediante una didattica che integra le lezioni frontali con attività seminariali, così da fornire alle/agli studenti massimo stimolo critico e spazio espressivo (un aspetto, quello comunicativo-dialogico, che il corpo docente cerca e incoraggia attraverso un rapporto diretto con le/i ragazze/i, attivamente coinvolte/i anche nei processi di assicurazione della qualità del Corso di Studio).

Punto di forza della Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche di Verona è inoltre la capacità di innovarsi continuamente in sinergia con il Territorio: dal 2018 il piano didattico è stato infatti arricchito con un innovativo tirocinio curricolare, il cui obiettivo è quello di stimolare in vivo la capacità di valutazione autonoma e critica delle/degli studenti e declinare le competenze acquisite durante il percorso di studi (learning) nei vari contesti extra-accademici in cui le/gli studenti si troveranno a operare (experience), facendo di questi ultimi una preziosa fonte di arricchimento delle prime (experiential learning).

Operare nel Territorio (in senso lato, anche in una prospettiva internazionale!), mettere le proprie competente e conoscenze “al suo servizio” (service learning) significa fare dell’atto di“prendersi cura del mondo” (in tutte le sue sfere: ambientale, socio-economico e culturale) un’occasione di apprendimento e crescita personale per le/gli studenti. Il che trova, con soddisfazione per il Corso di Studio, positivo riscontro nei dati ALMALAUREA e ANVUR riguardanti le prospettive occupazionali degli studenti magistrali veronesi a uno e a tre anni dalla laurea.

Questa è la filosofia magistrale che si insegna a Verona. Questa lo spirito che ci piace trasmettere.

Presentazione

