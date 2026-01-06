Un’apertura straordinaria per vivere una Bellezza straordinaria: la Reggia di Caserta

Caserta. Nonostante oggi sia martedì, la Reggia di Caserta sarà aperta al pubblico, nel giorno abituale di riposo settimanale, per un’apertura straordinaria volta a garantire un’offerta culturale continua durante le festività natalizie.
Un impegno che si concretizza nella possibilità di visitare il Complesso Vanvitelliano con orari e percorsi ordinari.
L’apertura dell’Epifania è anche l’occasione per invitare turisti e cittadini a visitare:
- la Peschiera Grande, un’opera di architettura idraulica che riapre al pubblico proprio oggi, dopo i lavori di restauro;
- la mostra “Regine – Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, realizzata in collaborazione con Opera Laboratori e allestita nella Gran Galleria;
- gli Appartamenti Reali e il Parco.
Un martedì speciale dedicato a chi cerca nel patrimonio culturale una fonte di ispirazione.