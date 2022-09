UN’ESTATE DA RE, GRAN FINALE ALLA REGGIA DI CASERTA CON CLAUDIO BAGLIONI

Pubblicità elettorale

Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant’anni di grandi successi discografici. Claudio Baglioni, icona della musica italiana, sarà in concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore 21.00) alla Reggia di Caserta. Il doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII edizione di Un’Estate da RE.

Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra o sedendo al suo pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla sua arte compositiva, alla grande capacità istrionica e comunicativa, e all’innata voglia di evolversi e modificarsi in linguaggi sempre nuovi e moderni. Alla Reggia di Caserta, Baglionisi racconterà in musica con due serate evento che ripercorrono la sua storia in chiave pop-rock sinfonica, spaziando dalle sonorità della grande orchestra classica e del coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne.

Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo fitto di suoni ed emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno e dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno. Sul podio una bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley: direttore, pianista, produttore e arrangiatore britannico che durante la sua carriera ha lavorato con le più importanti orchestre del mondo. Westley è stato Direttore musicale dei Bee Gees e ha collaborato con artisti del calibro di The Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew Lloyd-Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai brani più memorabili della sua produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto, dopo 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di cui Geoff Westley fu arrangiatore e produttore.

Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonicocon Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a vive un finale straordinario con Claudio Baglioni, un successo già annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco più di un’ora dopo l’apertura della vendita dei biglietti.

Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario Biondi, protagonista del terzo appuntamento (anch’esso sold out) della rassegna musicale estiva: «Un concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio – ha raccontato il cantautore siciliano – perché ci piace la musica funk, brasiliana, con commistioni di sound, di groove, con intercambiabilità strumentale, che è una cosa che mi diverte un sacco. Grazie per l’accoglienza e per l’ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia di Caserta».

La video-intervista di Mario Biondi è scaricabile qui: https://we.tl/t-rhYVzdgexn.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del MaestroAntonio Marzullo.