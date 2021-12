Università Vanvitelli, la denuncia di un docente: irregolarità e blocco dei tirocini per gli studenti di infermieristica

Tirocini fermi, progetti formativi bloccati. Graduatorie che non scorrono.

Secondo la testimonianza di un docente a contratto Med/45 alla redazione di Nurse24.it, portale dedicato, sarebbero questi gli ostacoli che gli studenti del secondo anno di infermieristica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli sono da qualche tempo costretti a vivere sulla propria pelle.

Secondo il professore, che ha preferito restare anonimo, si tratterebbe di un vero e proprio blocco dei tirocini, con tutte le conseguenti lacune formative degli studenti, impossibilitati a svolgere la normale attività pratica prevista dal percorso di studi.

Con gravi ripercussioni anche sull’umore ed il rendimento dei ragazzi.

Questo blocco, inoltre, impedirebbe il ricambio per gli studenti del terzo anno, con il risultato di tenerli fermi sempre negli stessi reparti. Impedendo, quindi, anche a loro una formazione completa e le necessarie esperienze infermieristiche.

La responsabilità, secondo il docente, sarebbe da ascrivere alla mancata nomina del nuovo coordinatore infermieristico del corso di studi, che avrebbe il compito di progettare le offerte formative e le attività pratiche.

Per quale ragione? Per evitare lo scorrimento della graduatoria, che sarebbe stata negata nonostante le sollecitazioni via pec dello stesso docente.

Che, in chiusura, denuncia anche una irregolarità nell’Esame di Stato della sessione di ottobre-novembre, che si sarebbe svolto con 52 domande ad estrazione, ma senza alcuna prova pratica.

Si attende una replica ufficiale dall’Università per spiegare l’accaduto, e capire cosa stia effettivamente accadendo.