Uomo alla guida di una Ferrari accelera, sorpassa e crea panico a Caserta Vecchia

Caserta. Oggi, giovedì 9 gennaio, alle ore 13 circa, sulla salita che da Mezzano porta a Caserta Vecchia un signore a bordo di una Ferrari ha dato vita ad un vero e proprio siparietto comico – tragico che avrebbe potuto causare seri danni a tutte quelle persone che in quel momento hanno avuto la sfortuna di passare da quelle parti.

Il “pilota” della Ferrari, per motivi sconosciuti, ha iniziato a suonare in modo continuo e assordante il clacson dell’auto. Dopo qualche minuto ha cominciato a fare, in curva, una serie di sorpassi pericolosissimi, che a più riprese hanno messo a rischio la vita dei conducenti delle auto che scendevano dal senso opposto.

Per fortuna non si sono registrati danni e di questa giornata ai tanti testimoni dell’accaduto non resterà che il semplice ricordo di essersi incrociati con un imbecille.