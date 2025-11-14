Uomo cade dal terzo piano di un b&b: arrestato l’amico che era con lui

Roma. Ieri sera, 13 Novembre, intorno alle 23.00, un uomo di 27 anni, residente nella provincia di Frosinone, che alloggiava in un b&b, in zona Montevergine, insieme ad un amico venticinquenne, è precipitato dal terzo piano per ragioni ancora da chiarire.
Dalle prime indagini, sembrerebbe essere nata una lite tra i due uomini, che potrebbe essersi conclusa con l’omicidio.
I Carabinieri della Compagnia di San Pietro stanno proseguendo le indagini per comprendere il motivo della lite ed hanno arrestato, con l’accusa di omicidio, il venticinquenne.