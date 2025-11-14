Cronaca

Uomo cade dal terzo piano di un b&b: arrestato l’amico che era con lui

Di Linda Rea

Roma. Ieri sera, 13 Novembre, intorno alle 23.00, un uomo di 27 anni, residente nella provincia di Frosinone, che alloggiava in un b&b, in zona Montevergine, insieme ad un amico venticinquenne, è precipitato dal terzo piano per ragioni ancora da chiarire.

Dalle prime indagini, sembrerebbe essere nata una lite tra i due uomini, che potrebbe essersi conclusa con l’omicidio.

I Carabinieri della Compagnia di San Pietro stanno proseguendo le indagini per comprendere il motivo della lite ed hanno arrestato, con l’accusa di omicidio, il venticinquenne.