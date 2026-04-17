NO BRUUM TOUR 2026

Tutti i bambini in trattamento, che hanno raggiunto un grado di autonomia tale da sostenere una gita in moto senza essere infastiditi da rumori o altri stimoli esterni, salgono in moto con i terapisti, i piloti e gli assistenti di Psicomotricità Sensoriale in moto per mettere in pratica e contestualizzare tutto il lavoro svolto durante l’anno.

L’evento comincia con una colazione offerta al Paradice Bar, Via Nazionale 123, Messercola (CE), dall’Associazione a tutti i bambini, poi tutti in moto in direzione del Ristorante La Casa Bianca a Castelvenere, con sosta all’acquedotto Carolino e a Telese, circa 40 km di paesaggi e stimoli sensoriali da gestire, dove pranzeremo e ci divertiremo insieme ai nostri piccoli con giochi Psicomotori e non.

Evento a numero chiuso per evitare il sovraccarico dei piccoli partecipanti.

Scorta delle moto della Polizia Stradale

Menú adulti (quota 30 euro)

– Antipasto della casa

– Lasagne tradizionali

– Polpettone con patate al forno

– Fantasie di frutta in Boccaccio

– Acqua e vino (bibite a parte)

Menú bambini (quota 15 euro)

– Gnocchetti al sugo

– Hamburger e patatine

– Fantasie di frutta

– Acqua e bibite

TORTA PER TUTTI

🚫 DIVIETO ASSOLUTO DI SGASATE, I BAMBINI NON POSSONO E NON DEVONO SUBIRE TRAUMI UDITIVI 🚫