Tutela agroalimentare: il DDL è legge. Più controlli e pene contro le frodi

Articolo di S. Schiavone

Il DDL tutela agroalimentare, approvato definitivamente il 15 aprile 2026, è legge dello Stato italiano e si attende la pubblicazione in GURE. La Camera dei deputati, con 154 voti a favore, 1 contrario e 110 astenuti ha approvato in seconda lettura il testo della legge che garantirà più trasparenza e sicurezza ai prodotti alimentari acquistati dagli italiani. Questo provvedimento, punta a rafforzare la protezione del settore contro frodi, contraffazioni e pratiche ingannevoli, introducendo un approccio più moderno rispetto alle tradizionali norme del Codice penale.

Nel documentario Food, Inc. il cibo non è mai soltanto ciò che appare. Dietro etichette rassicuranti e immagini familiari si nasconde spesso una filiera opaca, dove l’origine si perde e la qualità diventa racconto più che sostanza. Il documentario “Food, Inc.” (2008) si chiama così per evidenziare la trasformazione del sistema alimentare in un’industria corporativa (“Inc.” sta per Incorporated, ovvero società per azioni/corporazione). Il titolo sottolinea come la produzione di cibo sia controllata da poche grandi aziende, focalizzate sul profitto a discapito della salute, dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori.

Il film, diretto da Robert Kenner, svela con forza la realtà delle abitudini alimentari contemporanee, mettendo in luce il ruolo dominante dei grandi monopoli industriali nella produzione e distribuzione del cibo, con conseguenze rilevanti sulla salute pubblica e sull’ambiente. Ora attendiamo che la seconda puntata di food.Inc2 che venga distribuita a anche in Italia.

È proprio in questa distanza tra ciò che viene dichiarato e ciò che viene realmente prodotto che si inserisce oggi la nuova legge italiana sulla tutela agroalimentare.

Dalla mozzarella alla pesca, passando per il falso biologico: la nuova tutela penale dell’agroalimentare segna un cambio di passo decisivo nella difesa del made in Italy. Non solo più controlli, ma un vero e proprio sistema di deterrenza che colpisce l’inganno lungo tutta la filiera.

Il testo rafforza in modo significativo la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera agroalimentare, nella consapevolezza che un’informazione completa e veritiera rappresenta il primo presidio di tutela per il cittadino-consumatore, anche sotto il profilo della salute pubblica.

In questa prospettiva, il legislatore interviene sul Codice penale introducendo meccanismi di deterrenza più incisivi, attraverso nuove fattispecie di reato e specifiche circostanze aggravanti.

Tra le principali novità figura il reato di frode alimentare, che punisce chi commercializza alimenti o bevande non genuini o con indicazioni false sull’origine. La pena prevista è la reclusione da due mesi a un anno.

A questo si affianca il reato di commercio di alimenti con segni mendaci, che colpisce l’uso di indicazioni, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il consumatore sulla qualità, quantità o provenienza dei prodotti, con pene da tre a diciotto mesi di reclusione.

Il sistema è ulteriormente rafforzato da specifiche aggravanti:

1. agropirateria, quando l’attività illecita è organizzata e continuativa;

2. rilevante quantità, quando i prodotti coinvolti assumono dimensioni significative;

3. falso biologico, nel caso in cui alimenti non certificati e vengano commercializzati come biologici.

In tali ipotesi, le pene possono essere aumentate fino a un terzo, a testimonianza della particolare offensività sociale ed economica di queste condotte.

Un capitolo centrale del provvedimento riguarda la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, asset strategici per il sistema agroalimentare italiano. Secondo i dati elaborati da ISMEA e Fondazione Qualivita, nel 2024 il comparto ha raggiunto un valore complessivo di 20,7 miliardi di euro, di cui 12,3 miliardi destinati all’export.

In questo contesto, il reato di contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protetta viene rafforzato, prevedendo pene detentive da uno a quattro anni (in precedenza fino a due anni) e sanzioni pecuniarie comprese tra 10.000 e 50.000 euro.

Viene inoltre introdotta la confisca obbligatoria, che colpisce non solo i prodotti oggetto di reato, ma anche i beni e gli strumenti utilizzati per commetterlo, incidendo direttamente sulla capacità operativa delle organizzazioni illecite.

Sul piano sociale assume particolare rilievo l’obbligo per l’autorità giudiziaria di destinare i prodotti sequestrati, qualora commestibili, a enti territoriali o organizzazioni caritative, per il sostegno di persone in stato di bisogno o per l’alimentazione di animali abbandonati. La norma prevede altresì una più ampia possibilità di diversa destinazione secondo quanto stabilito dalla legge, ampliando le finalità solidaristiche del sistema.

Un ulteriore elemento innovativo riguarda il sistema delle sanzioni amministrative, ora calibrato secondo criteri di proporzionalità ed effettività. Le sanzioni vengono infatti parametrate alla gravità della violazione e al fatturato dell’impresa coinvolta, superando le distorsioni del passato in cui piccole realtà imprenditoriali e grandi multinazionali potevano essere assoggettate a identiche misure.

In chiave di governance viene istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi, presieduta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con la partecipazione delle principali autorità di controllo, tra cui l’ICQRF. L’obiettivo è rendere più efficiente l’attività ispettiva, migliorare la tracciabilità e ridurre le duplicazioni operative.

Di particolare interesse è anche la disciplina sull’uso improprio del termine “latte”. Il provvedimento vieta l’utilizzo di denominazioni lattiero-casearie per prodotti di origine vegetale, salvo che accompagnate da indicazioni chiare e non ingannevoli, con sanzioni da 4.000 a 32.000 euro o fino al 3% del fatturato dell’impresa, con un tetto massimo di 100.000 euro.

Rilevanti sono poi gli interventi straordinari dedicati alla filiera bufalina, settore particolarmente esposto a fenomeni fraudolenti. È prevista l’istituzione di una piattaforma informatizzata nazionale per la tracciabilità del latte bufalino e dei suoi derivati, al fine di prevenire pratiche illecite quali doppie mungiture non dichiarate o triangolazioni commerciali.

Il piano straordinario introduce controlli a campione lungo tutta la filiera — dalla mungitura al trasporto, dalla trasformazione alla commercializzazione — affiancati da un sistema di vigilanza continua e dall’utilizzo di analisi di laboratorio per verificare l’origine geografica del latte e accertare l’eventuale impiego di latte non fresco. Le sanzioni previste variano da 6.000 a 48.000 euro, o fino al 3% del fatturato, con un limite massimo di 150.000 euro.

Infine, il provvedimento interviene anche nel settore della pesca, riformando in modo organico il sistema sanzionatorio. L’obiettivo è renderlo più efficace e proporzionato, parametrando le sanzioni sia alla quantità del pescato sia alla gravità dell’impatto ambientale, in un’ottica di sostenibilità e tutela degli ecosistemi marini.

Non cambia solo la legge. Cambia il confine tra ciò che è vero e ciò che viene venduto come tale. Perché oggi, nel piatto, non si difende soltanto un prodotto. Si difende la fiducia.

Riferimenti normativi

DDL n. 1519 “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, approvato dal Senato il 26 novembre 2025 e definitivamente dalla Camera dei deputati il 15 aprile 2026.

Cfr. DDL n. 1519/2025 (A.C. 2721), resoconti della Camera dei deputati.

Competenza: Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/59225.htm