Utilizzavano un bambino per la consegna di droga

PIEDIMONTE MATESE – Partita una indagine da parte della guardia di Finanza di Piedimonte Matese che ha portato all’arresto di 5 persone ed alla notifica di un’ordinanza di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di altri 4 soggetti. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, la famiglia Cappello utilizzava il proprio figlio minorenne, tra gli anni 2017-2018, per consegnare la droga. Il tutto per cercare di evitare i controlli da parte delle forze dell’ordine. Il linguaggio criptico utilizzato dai soggetti, gli incontri organizzati sempre in località diverse, compreso le abitazioni provviste di sistemi di videosorveglianza privati, erano tutti espedienti per eludere le indagini e i controlli a loro carico da parte degli inquirenti.