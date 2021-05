VACCINI IN ARRIVO NEL CASERTANO

Caserta – Sono in arrivo delle partite di merce per quel che concerne i vari vaccini per il covid 19.

Nella giornata di domenica, il 30 maggio, in mattinata, saranno recapitate a Caserta, presso il Poliambulatorio E.I. Ospedale Militare di Caserta Med.D’Oro, in via Torrino, 1,200 dosi del vaccino “AstraZeneca” e 2.500 di “Moderna”. Alla consegna provvederanno tutta una serie di furgoni della SDA, oltre che alcuni corrieri di Posteitaliane, i vari furgoni in arrivo saranno altresì, attrezzati con speciali celle frigorifere che prenderanno in carico i vaccini e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale presso le strutture della provincia. In totale il Corriere SDA in collaborazione con l’Esercito Italiano consegnerà in Italia 940.800 dosi di vaccini Johnson&Johnson, AstraZeneca e Moderna