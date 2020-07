Valle di Maddaloni. Giornata di screening oncologici gratuiti

Torna la postazione mobile a Valle di Maddaloni per la giornata di screening organizzata con l’ASL di Caserta, per la prevenzione del tumore al seno, del melanoma e del tumore al colon tra gli altri. La giornata di screening è organizzata per martedì 28 luglio dalle 9,00 alle 17,30 nei pressi della chiesa dell’Annunziata a piazza Mercato.

Tutti i dettagli e gli orari per ogni tipo di screening sono nella locandina allegata.

Le visite vanno prenotate chiamando la consigliera Lina Tagliafierro al num. 333-9709828. Le visite saranno intervallate nel rispetto delle norme anti- covid e a tutti i pazienti sarà effettuato il test per la ricerca degli anticorpi IGM e IGG.