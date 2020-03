Valle di Maddaloni. La mia vita sei tu: giornata di screening

Seppur preoccupati per questo virus così contagioso, non dimentichiamo quanto sia importante la prevenzione per patologie anche più gravi. Tutto ovviamente nel rispetto della normativa vigente sulle distanze di sicurezza e sul divieto dei cosiddetti assembramenti- questo ci ha detto il dott. Francesco Buzzo, sindaco di Valle. Con i giusti accorgimenti che ormai tutti conosciamo la vita continua. Perciò il 10 marzo si svolgerà una giornata di screening finalizzati alla prevenzione di tumori al colon, alla mammella, all’utero e dei melanomi. Le visite si effettueranno dalle ore 9,00 alle ore 17,30 nella sede comunale.

Lì evento si svolgerà in collaborazione con i volontari del nucleo comunale di Protezione Civile e dell’ UNAC di Valle guidati dal vicepresidente Giuseppe Sirico. Sarà loro compito garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie previste dal decreto del Presidente del Consiglio