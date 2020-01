Valle di Maddaloni. Ottima affluenza per la giornata della prevenzione

Si è svolta,questa mattina, la giornata dedicata allo Screening delle malattie della tiroide e del diabete.

L’ iniziativa, in collaborazione con A.I.D. Assistenza Italiana Diabetici di Caserta, ha coinvolto dieci operatori sanitari tra medici, personale infermieristico, amministrativo e tecnico, oltre i volontari della Protezione Civile del Comune e della Polizia Municipale.

Sono state allestite una sala visite ed una postazione ecografica.

Effettuate in totale oltre 150 prestazioni.

Grande presenza e soddisfazione dei cittadini che hanno compreso bene il significato dell’ iniziativa : promuovere la prevenzione e la consapevolezza di queste patologie è di cruciale importanza.

Considerata la notevole affluenza, non tutti i cittadini hanno potuto usufruire del servizio e pertanto ci sarà un ulteriore giornata di prevenzione con data da stabilire.