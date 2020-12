Per l’ennesima volta Caserta, deve svegliarsi con notizie che sono a dir poco imbarazzanti.

Non tanto per il gesto in se, perché tagliare degli addobbi natalizi sono delle “scemenze”, ma perché per l’ennesima volta la città ha dovuto costatare la totale assenza delle forze dell’ordine. Insomma l’ennesima azione negativa che devono sopportare i commercianti, come se non bastasse il covid-19. In particolare le attività prese di mira sono state Barbeq e il tabacchino a pochi passi.