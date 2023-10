“Vanvitelli, Uno di Noi”: al Museo Campano grande successo di pubblico per la terza tappa del concerto-spettacolo dedicato al Maestro

Capua. Momento di crescita culturale all’insegna dell’Arte e della Musica, si è rivelato un connubio dall’eccezionale riscontro di pubblico.

Parliamo della kermesse “Vanvitelli, Uno di noi” – terza tappa del concerto/spettacolo dedicato al genio Vanvitelli dopo quelle di San Leucio ed Airola.

Si è svolta, come da programma, sabato 14 ottobre, alle ore 17:30, presso lo storico Palazzo Antignano di Capua, sede del Museo Campano, tra i più ricchi di storia e tesori d’Italia.

Promossa dall’associazione artistica “Artando” – in collaborazione con la Caserta Nova Ensemble – è stata presentata la collettiva d’arte dal titolo “Luigi Vanvitelli, l’artista” di cui richiama la vita, i capolavori e i rapporti con la musica e il teatro.

La serata è stata allietata dalle esibizioni musicali del coro polifonico Caserta Nova Ensemble e dei talentuosi ragazzi dell’Ensemble Mareluna della Scuola di Musica Yamaha.

Oltre che dagli attori e narratori che hanno raccontato la figura di un grande architetto ad un pubblico curioso di riscoprire colui che è divenuto “un casertano come noi”; ma anche l’uomo che ha scelto il territorio per tradurre in arte la sua visione di bellezza.

Seguono alcuni scatti delle opere accolte nella Sala “Tele di Fede” del Museo, in occasione della mostra collettiva che ha visto la partecipazione degli artisti: Caterina Accardi, Norma Bini, Roberto Fabio Brucci, Melina Cesarano, Maria Comparone, Gae Tania Pennestrì, Raffaela Russo, Anna Scopetta, Alice Setaro, Anna Varone, Agnese Violetta.