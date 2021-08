Varie segnalazioni di guardie giurate senza titolo

Arzano – Giungono, varie segnalazioni per quel che concerne le guardie giurate per situazioni abbastanza anomale.

Questo in breve quanto accaduto: l’ Associazione Nazionale Guardie particolari giurate chiede sanzioni per gli Istituti che non si attengono al Testo unico leggi pubblica sicurezza (Tulps).

Sono arrivate una serie di segnalazioni anonime di presumibili guardie particolari giurate della quale siamo venuti a conoscenza, sperando si tratti di cosa infondata, a Napoli ci siano Istituti di Vigilanza privata che facciano scendere in servizio guardie senza titolo di polizia validamente volturati, quindi non validi

Orbene se ciò corrispondesse a verità chiaramente Come Associazione nazionale guardie particolari giurate chiediamo agli organi competenti sanzioni esemplari come anche il ritiro della licenza prefettizia secondo normativa vigente Tulps Art 138.

Questo quanto evidenziato dalla associazione e dal presidente nazionale Giuseppe Alviti nonchè da parte della segretaria Anna Nesi