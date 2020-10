Velardi di nuovo sindaco di Marcianise

Marcianise – Dopo 12 mesi dalla sfiducia in consiglio comunale, l’ex primo cittadino vince la sfida bis contro Dario Abbate e riconquista la fascia tricolore. Stavolta lo fa da solo, senza partiti, e sul filo di lana di un ballottaggio che si è protratto voto a voto.

Una differenza minima di poco più di 200 voti ha separato i due contendenti, ma il risultato finale è lo stesso del ballottaggio 2016: Velardi sindaco, Abbate relegato a ruolo di capo dell’opposizione.

Velardi potrà contare sun una maggioranza di 15 consiglieri comunali ma, stavolta, sono quasi tutti fedelissimi. Abbate, invece, dovrà accontentarsi del suo di oppositore insieme agli altri tre candidati sindaci sconfitti al primo turno: Alessandro Tartaglione, Anna Arecchia ed Antonio Tartaglione. Da questo ballottaggo ci si attendeva un segnale importante, anche sul piano politico, per il Partito democratico di Marcianise e questo arrivato, anche se magari ci si attendeva di più, secondo ‘rumors’ all’interno dello stesso PD, non è per nulla positivo come ci si attendeva alla vigilia.

Qualche dato anche su quella che è l’affluenza per quel che concerne le votazioni: la chiusura dei seggi il 54,84% si è recato alle urne. Rispetto al primo turno si registra un calo dell’affluenza poco sotto il 21% ma un dato che è quasi in linea con il ballottaggio di 4 anni fa quando alle urne si recarono il 66% degli aventi diritto (anche se si votò solo di domenica).