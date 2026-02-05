Ventrone Michele presenta “L’universo oltre la Terra”

Salva la data! Lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 19, presso la parrocchia “Santa Maria madre della chiesa”, sita in Maddaloni (via padre Pio, 49), si terrà la presentazione di “La forza del perdono” e “Nel nome della libertà e della giustizia”. Si tratta del secondo e del terzo libro de “L’universo oltre la Terra”, tetralogia per lo più di fantascienza. Con il genere fantasy, però, si intrecceranno altre tematiche come amore, amicizia e riflessione teologica. L’autore, Ventrone Michele, non è nuovo a questi eventi. Ha già dato, in passato, momenti di pura riflessione con le presentazioni dei suoi libri precedenti (“Cuore rossonero”, “Azzurro come il cielo”, “Racconti di eroi di vita” e “Per lo scudetto sul petto”). Fil rouge di questi libri è il frequente ricorso da parte del protagonista di turno a virtù come lealtà, correttezza, onestà, magnanimità. Sono i soli e unici valori positivi attraverso i quali l’umanità può fare il salto di qualità e salvarsi. Altro obiettivo dell’autore quello di arricchire il bagaglio culturale del lettore come dimostrano i libri sul calcio, sua passione preferita. Sarà un momento per capire come l’umanità può redimersi e quali possono essere le strade da percorrere per evitare catastrofi, che siano ambientali, sociali o interiori. Interverranno Don Gennaro D’Antò (parroco della chiesa) e Giuseppe Vuolo (speaker radiofonico). Ingresso libero.