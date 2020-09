Verso la chiusura della campagna elettorale, comizi a San Nicola la Strada con il sindaco uscente

San Nicola la Strada – si va verso la chiusura di campagna elettorale a Caserta, e provincia. A San Nicola la Strada ci saranno dei comizi/incontri, di cui vi offriamo una mappatura

Chiuderà la campagna elettorale per primo il sindaco uscente Vito Marotta ,che terrà un comizio, precisamente alle 18:30 in piazza Parrocchia.

All’evento parteciperanno, tra gli altri, i rappresentanti a cinque liste che sostengono la riconferma di Marotta (coalizione formata dal Partito Democratico, dai Democratici per San Nicola, da Forza San Nicola, dal Movimento Strada Nuova e dal Movimento Civico per San Nicola); dovrebbero esserci anche i rappresentanti del movimento Partecipazione Attiva, che hanno espresso loro candidati nelle due formazioni in quota PD, e inoltre i 78 aspiranti consiglieri comunali. Sarà presente anche Lucia Esposito, che risulta candidata sempre nella fila del Partito democratico al Consiglio regionale della Campania, per un saluto alla città. Ecco le dichiarazioni del primo cittadino “Dubito – dichiara Marotta – che i cittadini vorranno ripartire da zero, affidandosi a persone inesperte e a cartelli elettorali improvvisati. La mia maggioranza ha lavorato bene e in silenzio; e, negli anni, si è allargata ad altre forze vive della città. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo stabile, responsabile, che viaggia nella stessa direzione e che sa dialogare con tutti. Oggi, abbiamo l’esperienza, le competenze e le idee per garantire alla nostra comunità un futuro certo. San Nicola merita di andare avanti, sulla buona strada”.

Sempre nella giornata di oggi, alle ore 19, nella nuova piazzetta tra via Milano e via Trieste, toccherà invece al candidato del centrodestra Francesco Basile. Con lui si schiererà ancora una volta lo stato maggiore del centrodestra che per tutta la campagna elettorale lo ha sostenuto e lo ha accompagnato. Con il medico parleranno i segretari provinciali di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega: Giorgio Magliocca, nella sua doppia veste anche di presidente della Provincia, Marco Cerreto e Salvatore Mastroianni, col deputato azzurro Carlo Sarro.

Queste le dichiarazioni del candidato del centro destra “Vogliamo ribadire la nostra unità culturale e valoriale in questa sfida – ha spiegato Basile – i san nicolesi devono aver ben chiaro il concetto che da una parte c’è una squadra, unita da idee, modelli culturali e tradizioni comuni e dall’ altra una vera e propria insalata mista che in nome delle poltrone ha unito tutto e il contrario di tutto. Quello di domani sera sarà un arrivederci a tutti i sannicolesi al turno di ballottaggio quando la città festeggerà la vittoria del centrodestra”.

Infine ci sarà, Tiziana De Chiara del Movimento 5 Stelle, con un comizio di chiusura che si svolgerà alle ore 19 presso la Villetta Frassati, nei pressi del (parco Irene), dove saranno presenti i candidati della coalizione 5 Stelle e Cittadini in eVoluzione, parlamentare e candidati alle regionali.

