Verso Napoli -Barcellona .Le ultimissime

Queste le parole dell’allenatore dell Barcellona:” Avevamo bisogno di un po’ di riposo dopo tutte queste partite ravvicinate, abbiamo preparato bene la gara.



Non credo che questa sarà la mia ultima gara da allenatore del Barcellona, sappiamo di avere le carte in regola per arrivare a Lisbona. Il Napoli è una squadra molto migliorata rispetto alla gara di andata, dovremo essere bravi a tenerli il più lontano possibile dalla porta. Hanno attaccanti straordinari che possono trovare il gol in qualsiasi momento